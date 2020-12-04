5 مباريات السبت في المجموعة الثالثة من دوري القسم الثالث

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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تنطلق ، في الثانيه والنصف من عصر السبت 5 مباريات في إطار منافسات الجولة الأولي لدوري القسم الثالث، للمجموعه الثالثة، للموسم الكروي الجديد 2020\2021. 

في المباراة الأولي، يحل فريق ناصر الفكرية، ضيفا على فريق الوادي الجديد الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث ، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب الوادي الجديد. 

وفي المباراة الثانية، يلعب فريق نادي الهنداو مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، في اللقاء الذي سيشهده ملعب الهنداو.

وفي المباراه الثالثة، يستقبل فريق مركز شباب سمالوط، فريق الوليدية، في المباراة التي سيحتضنها ملعب مركز شباب مطاي.

وفى المباراه الرابعة، يلتقي فريق نادي ملوي، فريق مركز شباب القيس، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب ناصر ملوي.

وفي المباراه الخامسة، يلعب فريق القوصية، مع فريق مركز شباب الخارجة، في المباراه التي سيشهدها ملعب نادي ديروط. 

ومن المقرر أن تختتم مباريات الجولة الأولي يوم الاحد عندما، يلتقي فريق مركز شباب مغاغه فريق بني مزار، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.

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