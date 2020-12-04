الإسكان تكشف تفاصيل مشروع إسكان المناطق غير الآمنة بالعبور

قال محمد السيد، مدير عام إدارة الإسكان والخدمات بجهاز العبور، إن مشروع إسكان المناطق غير الآمنة بالعبور يتكون من 134 عمارة تتكون من دور أرضي و5 طوابق.





وأشار "السيد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المشروع يوفر 4171 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 475 وحدة إدارية لأنشطة مختلفة، كما يوجد 425 محل تجاري، لافتا إلى أن تنفيذ هذا المشروع بدأ من يناير 2018.





وأضاف أن الوحدة السكنية تسلم للمواطن كاملة التشطيب، حيث يقسم المشروع إلى 3 أقسام، معلنا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملا في 30 يونيو 2021.





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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع المرافق بالوزارة والمختصين، حيث تم استعراض بعض انظمة تنقية مياه الشرب وكذلك الحلول غير التقليدية وأنظمة المعالجة اللامركزية لرفع مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالريف المصرى، وذلك في إطار الاستعداد لإنطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لاستهداف القرى الأكثر احتياجًا.





وأكد الجزار، خلال الاجتماع، ضرورة تنفيذ الحلول غير التقليدية وذات التكلفة المنخفضة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقرى أو التجمعات المستهدفة، مع إمكانية إنجاز الأعمال فى أسرع وقت.









كما وجه وزير الإسكان، بضرورة الاستفادة من منظومة مياه الشرب والصرف الصحى على نطاق جغرافى واسع لتغطي الخدمة اكبر عدد مستهدف من المراكز الادارية والتجمعات الريفية المختلفة، وكذا وضع الحلول المناسبة مع الكثافات السكانية للتجمعات السكنية التى ستشملها المرحلة الثانية من المبادرة أو المستهدف تنفيذ مشروعات مياه وصرف بها، ووضع الجداول الزمنية لما سيتم تنفيذه من مشروعات (مياه – صرف صحى).

















من جانبه، أشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض الحلول المقترحة من قبل المختصين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والتى تضمن إمكانية تقليل تكلفة عملية تنقية مياه الشرب، وكذا تكلفة معالجة مياه الصرف الصحى بالقرى والتوابع بالريف المصري، والحفاظ على البيئة والصحة العامة وتقليل الاعباء على كاهل المواطن بالريف المصري. وتم التأكيد ايضا خلال الاجتماع على أهمية استخدام التقنيات البسيطة التي تتناسب مع طبيعة الريف المصري والتي يمكن تصنيع مكوناتها محليا بالتنسيق مع جهات التصنيع الوطنية مثل الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.







