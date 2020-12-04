الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا بادر ليلا والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا السبت الموافق 4 ديسمبر، شبورة مائية صباحًا وطقس دافئ على القاهرة والوجه البحري وتكون الرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحًا وطقس مائل للدفء ورياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس دافئًا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وتتكون شبورة مائية صباحًا وطقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، ويكون طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويكون الطقس باردا ليلًا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت الموافق 4 ديسمبر على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
الإسكندرية 23 13
وادى النطرون 23 11
طنطا 22 13
شبين الكوم 22 13
دمنهور 23 13
بلطيم 22 14
مطروح 22 11
السلوم 22 10
سيوة 21 11
بورسعيد 21 14
دمياط 22 13
الزقازيق 23 11
المنصورة 22 11
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 12
العريش 21 12
رفح 20 12
رأس سدر 23 13
نخل 21 04
نويبع 24 17
طابا 21 12
كاترين 15 03
الطور 24 12
شرم الشيخ 25 15
الغردقة 26 13
مرسى علم 25 15
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 10
المنيا 23 10
أسيوط 23 11
سوهاج 23 11
قنا 24 11
الأقصر 25 10
أسوان 25 12
ادفو 24 11
أبوسمبل 25 13
الوادى الجديد 26 08
شلاتين 28 18
ابو رماد 27 17
حلايب 26 20

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