مباحثات بين واشنطن وهواوي بشأن "المديرة المسجونة"

تناقش الحكومة الأميركية اتفاقا مع المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات، هواوي، من شأنها أن تسمح بعودة المديرة المالية الموقوفة للمجموعة، مينغ وانتشو، إلى الصين، حسب ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة.





وأوقفت مينغ في فانكوفر في كندا في 2018 بناء على مذكرة توقيف أميركية، وتسعى إلى منع تسليمها للولايات المتحدة على خلفية اتهامات بانتهاك هواوي العقوبات الأميركية على إيران، في قضية سببت أزمة في العلاقات الكندية الصينية.





وبموجب "اتفاق للملاحقة المؤجلة"مع وزارة العدل الأميركية، ستقر مينغ بعدد من الاتهامات بالاحتيال والتآمر المتعلقة بالانتهاكات المفترضة لهواوي، وفق ما ذكرت الصحيفة.





ويأمل الطرفان التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، علما بأن مينغ مترددة في الموافقة على اتفاق تقر بموجبه بارتكابها مخالفات، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر.





وتسبب توقيف مينغ في تدهور العلاقات بين كندا والصين، وأوقفت بكين الكنديين مايكل كوفريغ ومايكل سبور، وهو ما اعتبره الغرب ردا انتقاميا.





ويمكن للاتفاق أن يمهد الطريق أمام الإفراج عن الكنديين، وفق ما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من الملف.



