مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الإختلاس وملاحقة وضبط مرتكبيها

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل الأجهزة الامنية جهودها لمكافحة جرائم الإختلاس وملاحقة وضبط مرتكبيها.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (محامى بإحدى شركات نقل الأموال) ضد شخصين لإكتشاف قيامهما بإختلاس مبلغ مالى من أموال الشركة وذلك من خلال قيام الشركة بجرد الخزينة عهدة أحدهما.

أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام كلٍ من ¬(أمين خزينة الشركة المشار إليها، مشرف تغذية ماكينات الصراف الآلى بالشركة) بإستغلالهما طبيعة عملهما وإختصاصهما الوظيفى كون الأول يشغل أمين خزينة الشركة وإستلام الأموال المرتجعة من ماكينات الصراف الآلى حال تغذيتها بمبالغ مالية جديدة بمعرفة الثانى، وقاما بالإتفاق فيما بينهما على إختلاس مبلغ مالى مرتجعة من الأموال المرتجعة من ماكينة صرف أحد البنوك بالجيزة، حيث قام الثانى بإستلام كافة المبالغ المرتجعة من تلك الماكينة حال قيامه بتغذيتها بمبالغ جديدة وقام الأول بتحرير محضر جرد بالمبالغ دون إثبات المبلغ المختلس المشار إليه ولم يقم بإيداعه خزينة الشركة محل عمله وإقتسما المبلغ سويًا.

تم إستدعاء المتحرى عنهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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