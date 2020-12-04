كشف ملابسات واقعة نصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة نصب وإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (2) مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفير نجليهما للعمل بالخارج.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطًا إحتياليًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الإستيلاء من أحد الشاكين على مبلغ مالى بزعم تسفير نجله لإحدى الدول الأجنبية، ومن الآخر على مبلغ مالى بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية، وتوفير فرص عمل لهما بالدولتين، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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