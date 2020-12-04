علي ماهر يخطط للرحيل عن المصري البورسعيدي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:31 م
علي ماهر
علي ماهر
علي خلاف
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يفكر علي ماهر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، في الرحيل عن القيادة الفنية لفريق النسور الخضر، بسبب أزمة المستحقات المالية.

رحيل علي ماهر عن المصري البورسعيدي
وهدد علي ماهر بالرحيل عن تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، قبل انطلاق الموسم بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي وعدم توفير مستحقات اللاعبين.

وأعطى علي ماهر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، فرصة حتى نهاية معسكر الفريق لحل كافة الأزمات المتعلقة بمستحقات اللاعبين من أجل توفير الاستقرار داخل صفوف الفريق.

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علي ماهر رياضة المصري البورسعيدي الرحيل الاخبار الرياضية

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