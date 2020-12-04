"كان هزار" .. التفاصيل الكاملة لواقعة فيديو "سماح بِنَت شهاب"

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أثارت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس بعد تداول مقطع فيديو لشاب قرر أن يفضح فتاة ليلة زواجها بأحد المناطق الشعبية في محافظة كفر الشيخ.



وطالب رواد سيوشال ميديا بضرورة تحرك أجهزة الأمن للقبض على الشاب والتحقيق معه في الواقعة التي أعرب الجميع عن استياءهم من الموقف في مناسبة كهذه، مؤكدين سواء كان الأمر جد أو من باب الكوميديا، فيجب أن يخضع للمساءلة الفورية.



وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن واقعة فيديو "سماح بنت شهاب":



تفاصيل الواقعة:



شهدت محافظة كفر الشيخ حادثة فريدة من نوعها، حيث قرر شاب أن يفضح فتاة ليلة زواجها بشخص آخر.



ويُظهر الفيديو المتداول للواقعة أن الشاب يقف أمام منزل الفتاة التى كانت تحتفل بزواجها، ممسكًا بميكرفون، مرددًا بعض العبارات أمام الجميع: "سماح بنت الحاج شهاب.. كنت ماشي معاها لمدة 4 سنين"، وتابع"أنا مش هخليكي تتّجوّزي.



تحرك آمني عاجل:



وكشفت الأجهزة الأمنية أنه هناك توجيه عالي المستوى بفحص فيديو “سماح بنت الحاج شهاب” الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شاب يهاجم فتاة أمام منزلها عبر استخدام ميكروفون، مدعيًا أنها كانت خطيبته وانفصلت عنه.



وأوضحت الاجهزة الامنية أنه سوف يتم ضبط الشاب والتحقيق معه بتهم فضح فتاة أمام أهليتها وجيرانها وتوجيه سباب لها ولوالدها وأسرتها، كما سيصدر قرارا بضبط الشاب والتحقيق معه حال إذا كان الفيديو حديثا وحقيقيا.



أول تعليق من بطل الفيديو:



أكد الشاب المتهم في واقعة التشهير بفتاة عبر فيديو متداول على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والمعروف إعلاميًا بفيديو واقعة "سماح بنت شهاب"، بأن مقطع الفيديو ليس حقيقيًا.



وأشار الشاب، والذي يدعى "مصطفى بوخة"، أن الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلي، وأنه ليس الأول الذي يجري تصويره، كونه اعتاد تصوير مشاهد مشابهة لعشقه للتمثيل، وليس كما اعتقد البعض أنه للتشهير بفتاة.



وقال إن الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو هم أصدقائه، بمن فيهم الشاب الذي مثل دور العريس، مضيفًا أن شخصية شهاب حقيقية ويعمل حلاق، ولكن ليس لديه ابنه تسمى سماح، والجميع يعلم أنه على سبيل الهزار.



وأضاف أنه سوف يجري بث فيديو مباشر ومعه الأصدقاء المشاركين في مشهد الفيديو يوضحون فيه الحقيقة كاملة، وأن الموضوع مجرد مشهد تمثيلي هدفه الكوميديا