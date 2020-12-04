انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمدة بالطريق الزراعي بالقليوبية

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شهد الطريق الزراعي بالقليوبية، اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمدة على الطريق الزراعي أعلى كوبري المنصورة، وانتقل رجال المرور لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القلبوبية، إخطارًا بوقوع حادث مروري على الطريق الزراعي، وانتقل العميد عبدالعظيم محمد مدير إدارة المرور، وتبين انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري المنصورة محملة بالأسمدة.



وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وجرى فتح الطريق، ورفع كافة المعوقات الموجودة بالطريق، وجرى فتح الطريق أمام السيارات.