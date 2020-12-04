ساو باولو يحقق فوزا عريضا على جوياس بثلاثية في الدوري البرازيلي
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
وكالات
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حقق ساو باولو فوزا كبيرا على نظيره جوياس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول من بطولة الدوري البرازيلي.
رفع ساو باولو رصيده بهذا الفوز إلى 44 نقطة، ليحتل المركز الأول بفارق نقطتين أمام أتلتيكو مينيرو صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد غوياس عند 16 نقطة في المركز الأخير.
وأنهى ساو باولو الشوط الأول من المباراة، متقدماً بهدف وحيد سجله رينالدو دا سيلفا في الدقيقة 20.
وفي الشوط الثاني، أضاف برينير سوزا دا سيلفا، وأندرسون هيرنانيز، الهدفين الثاني والثالث لساو باولو، في الدقيقتين 49 و83.
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