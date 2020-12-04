ساو باولو يحقق فوزا عريضا على جوياس بثلاثية في الدوري البرازيلي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
ساو باولو
ساو باولو
وكالات
Advertisements
حقق ساو باولو فوزا كبيرا على نظيره جوياس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول من بطولة الدوري البرازيلي.

رفع ساو باولو رصيده بهذا الفوز إلى 44 نقطة، ليحتل المركز الأول بفارق نقطتين أمام أتلتيكو مينيرو صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد غوياس عند 16 نقطة في المركز الأخير.

وأنهى ساو باولو الشوط الأول من المباراة، متقدماً بهدف وحيد سجله رينالدو دا سيلفا في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، أضاف برينير سوزا دا سيلفا، وأندرسون هيرنانيز، الهدفين الثاني والثالث لساو باولو، في الدقيقتين 49 و83.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ساو باولو رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يقود مفاوضات التعاون السعودي لضم نجم وسط الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة.. موقف لاعبي ريال مدريد من رحيل زيدان

منذ حوالي 6 ساعات

علي غزال يفسخ عقده مع لاريسا.. ويعود للدوري المصري

منذ 17 دقيقة

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

مدرب الأهلي يكشف حقيقة لقائه مع رئيس صن داونز

منذ ساعة الا ربع

طبيعة إصابة نجم الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على موعد كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 17 ساعة

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 14 ساعة

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

08:31 ص

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

09:32 ص

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم