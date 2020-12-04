100 مليون صحة.. استمرار حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة بجميع مدارس المحافظات المصرية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
100 مليون صحة
100 مليون صحة
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100 مليون صحة.. استمرار حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة بجميع مدارس المحافظات المصرية

100 مليون صحة 2020 ، انطلقت حملات وزارة الصحة في المدارس المنتشرة في جميع المحافظات وذلك تطبيقا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وذلك للكشف المبكر علي طلاب المدارس حيث يشمل الكشف قياس نسبة الأنيميا في الدم والوزن والطول ،الجدير بالذكر ان الحملة قد بدأت في مباشرة عملها منذ ثلاث أسابيع علي الأقل حيث تشمل الطلاب في جميع المراحل التعليمية حيث بلغ عدد الطلبة الذي أتموا الفحص وفقا لأرقام وزارة الصحة حوالي 4 مليون  و 737 طالب وطالبه وذلك في الفترة من شهر نوفمبر .

100 مليون صحة 2020
كشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة عن التفاصيل الهامة التي تضمها حملة الكشف المبكر التي أطلقتها الوزارة حيث تهدف الحملة الكشف علي جميع الطلاب في المدارس بالإضافة الي الحملات المتواجدة بالشوارع لمن يرغب في الاطمئنان علي صحته حيث يتم عمل له اللازم دون أي تكلفه ماديه ،الجدير بالذكر ان انطلاق هذه الحملة يهدف الي الكشف علي الأمراض مبكرا ومعالجتها حيث انه في حال اكتشاف أي مشكلات صحية يتم تحويل المواطن مباشرتا الي احدي المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج المناسب .

هدف حملة الكشف المبكر 100 مليون صحة
أوضح مجاهد ان معظم الأمراض التي تصيب طلاب المدارس في مثل هذا السن تكون ناتجة عن سوء التغذية والسبب وراء ذلك تناول الطلاب للوجبات ألسريعة بكثره مما يجعلهم لا يستفيدون باي فيتامينات لازمه للجسم في مثل هذا السن الذي يتم فيه بناء جسم الطالب ،يذكر ان الحملة تهدف الي اكتشاف هذه الأمراض مبكرا قبل دخول الجسم في مضاعفات اخري .

100 مليون صحة.. استمرار حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة بجميع مدارس المحافظات المصرية

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