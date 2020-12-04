نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد أعمال التشطيبات بالأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:24 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
أحمد الشيخ
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قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز.


وتفقد نائب رئيس الهيئة، أعمال التشطيبات الخاصة بالأبراج الشاطئية المطلة على البحر، والتشطيبات الداخلية لعمارات الداون تاون والمحال التجارية الجاري تنفيذها، وكذا المنطقة الترفيهية، كما تفقد المنطقة التراثية بدءا بجامع المولى والمتحف وغيرهما.


وفى ختام الجولة شدد المهندس عبدالمطلب ممدوح، على الانتهاء من الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن الزيارة تاتى فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، لتذليل أى عقبات تواجه عملية التنفيذ، وكذا دفع العمل بالمشروعات.


وأشار المهندس أسامة عبدالغني، إلى أنه جارٍ تنفيذ 15 برجاً (بارتفاعات تصل إلى 42 دورا) بمنطقة الأبراج الشاطئية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً خلال العام المقبل 2021، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال الأساسات لـ3 أبراج أخرى.


وأضاف رئيس الجهاز، أن المنطقة الترفيهية، تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعدداً من المحال التجارية.



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