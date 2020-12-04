خبير يحذر من تطبيق "ماذا تقول القنوات الإخبارية عنك" (فيديو)

قال المهندس إسلام غانم خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التطبيقات على غرار "ماذا تقول القنوات الإخبارية عنك"، يمكنها الحصول على بيانات المستخدمين الشخصية، محذرًا من خطورتها وإمكانية توجيه الرأي العام في ملفات كثيرة وبخاصة أن مستخدميها كثيرو العدد.





وأضاف خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "هذه التطبيقات تطرحها بعض الجهات من منظور ترفيهي، وبعدها يستخدم التطبيق كأداة للترويج لفكرته إذ أن منصات التواصل الاجتماعية مجانية ويمكن له معرفة عدد المعجبين بهذا التطبيق، ثم يتم تطوير الفكرة إلى كيفية التواصل مع المجتمع".





وتابع: "الغرض الأساسي من هذا النوع من التطبيقات هو جمع المعلومات للإعلان عن بعض المنتجات من خلال معرفة أكثر الكلمات التي يبحث عنها المستخدم أو سماع الدردشة الصوتية لمعرفة ما يريده المستخدمون، وعمومًا فإن هذه المنصات لا يقيم فيها البشر تفضيلات المستخدمين لكنها عبارة عن برامج مثبتة، بالإضافة إلى متابعة نشاط المستخدمين عبر مواقع الأون لاين".



