باريس سان جيرمان يشترط الحصول 20 مليون يورو مقابل رحيل نجمه

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب الدولي الألماني جوليان دراكسلر من مغادرة نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة توماس توخيل.

وذكر موقع "كالتشيو إيطاليا" أن دراكسلر يبحث عن عرض مناسب من أجل مغادرة حديقة الأمراء في يناير المقبل، أملا في الحصول على دقائق أكثر للعب والتواجد مع منتخب المانشافت في كأس الأمم الأوروبية.

وأوضح الموقع الإيطالي أن كبار الأندية الإيطالية يوفنتوس وإنتر ميلان وروما وميلان يتنافسون لضم دراكسلر.

كما يحظى اللاعب الألماني باهتمام بعض الأندية الأوروبية الأخرى التي حاولت ضم اللاعب الصيف الماضي أبرزهم، تشيلسي، آرسنال، ليدز يونايتد، إشبيلية، لايبزيج، هيرتا برلين وباير ليفركوزن.

واشترط نادي باريس سان جيرمان الحصول على 20 مليون يورو، نظير الموافقة على رحيل اللاعب.

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رياضة دراكسلر الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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