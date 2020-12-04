"الري بالموبايل".. الوزارة توضح تفاصيل المشروع للفلاحين (فيديو)

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قال محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة دائما ما تطالب المزارعين بالتحول إلى استخدام نظم الري الحديثة بديلا عن نظم الري بالغمر، من أجل ترشيد استهلاك المياه، كما أنها توفر التكلفة الأساسية التي يتحملها المزارع سواء للأسمدة أوالعمالة أو الطاقة

وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن استخدام نظم الري الحديثة يسهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي فإن ربحية المزارع تزيد، مشيرًا إلى أن وزير الري طرح مسألة استخدام مجسات في التربة لقياس الرطوبة، من أجل معرفة ماهية درجة رطوبة التربة بشكل مثالي.

وتابع: "إذا زادت الرطوبة عن الحد المطلوب فإن هذا الأمر ينتج عنه نقص في الأكسجين بمسام التربة وهو ما يتسبب في حدوث إجهاد النبات وكذا الأمر في حال حدوث نقص في المياه، وبالتالي فإن إجهاد النبات يسبب في نقص الإنتاجية المحصولية، لكن لو كانت كمية الرطوبة مثالية ومناسبة فإن هذا الأمر يتيح أعلى إنتاجية محصولية".

وحول إمكانية ري الفلاح أرضه وهو في المنزل بالموبايل، قال متحدث وزارة الري، إن هذا الجهاز يدوي يستخدمه الفلاح لقياس رطوبة التربة أنتجته الوزارة من خلال مهندسيها، حيث أن الجهاز بعدد محدود جرى توزيعه على بعض المناطق الريادية شريطة استخدام أساليب الري الحديث لا الري بالغمر لأنه في طور التجربة تمهيدا لتعميمه خلال الفترة المقبلة تمهيدًا، عن طريق ربط هذا الجهاز بالموبايل بحيث عندما تصل الرطوبة إلى الدرجة المناسبة يتم إرسال رسالة للموبايل الخاص بالفلاح، وهو ما ثبت نجاحه في عدد من دول العالم.

