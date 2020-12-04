روسيا تسجل 27403 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:21 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت روسيا اليوم الجمعة عن تسجيل 27403 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة نزولا من 28145 أمس الخميس، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 569 مقابل 554 في الإحصائية السابقة.

 

وحسب التحديث اليومي لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن إجمالي الحالات المسجلة في البلاد منذ بداية الوباء، وصل إلى مليونين و402949، منها 42174 حالة وفاة.

 

وذكر المركز أن 28901 شخص تعافوا من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و888752.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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