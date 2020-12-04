ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:14 ص
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
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ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات من المعتاد مع اقتراب صدور فاتورة التلفون الأرضي يشهد محرك البحث عن كيفية الإستعلام عن الفاتورة للبحث عن قيمة الفاتورة لـ سداد قيمتها قبل وقوع غرامة على صاحب الخط قد تصل لوقف الخدمة.

خطوات الإستعلام عن الفاتورة الأرضى
- الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الاتصالات (اضغط هنا).
- ثم النقر على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة.
- إدخال الكود الخاص بالمحافظة الخاصة التابع لها.
- إدخال الرقم الأرضى الخاص بك.
- ثم بعد ذلك النقر على أيقونة الاستعلام.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي
- الدخول على الموقع الخاص بوزارة الاتصالات .
- كتابة رقم التليفون ومسبق إدخال كود المحافظة.
- ثم يتم النقر على أيقونة دفع الفواتير.
- النقر على أيقونة سداد.
- يمكن للمواطن الدفع أيضا من خلال ماكينات فورى المتوفرة فى جميع المحافظات.
- كما يمكن أيضاً الدفع من خلال السنترال.
- كما يمكنك دفع جميع الفواتير من خلال الفيزا كارت الخاصة بالشغل التابع له.

الجدير بالذكر يجب على المواطن ادخال البيانات الخاصة بشكل صحيح حتى يتمكن من الإستعلام عن الفاتورة.

ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات

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