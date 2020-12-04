شركة صينية تحقق نمو في مبيعاتها بمصر بنسبة 179%

أكد ماكس ما المدير الاقليمي لشاومي في الشرق الاوسط أن الحصة السوقية للشركة في مصر تبلغ 21% ، حيث قفزت الشركة لتحتل المركز الثاني وفقا لمؤسسة Canalys للابحاث وبلغت نسبة النمو لمبيعاتها في مصر 179% .

جاء ذبم خلال حفل إطلاق هاتف Mi 10T الجديد حيث أعلنت الشركة عن تعاقدها مع الفنان تامر حسني ليصبح سفيرها في 2021.

وسيتوفر هاتفي شاومي Mi 10T، وMi 10T Pro، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث عالٍ قدره 144 هرتز إلى جانب دعم تقنية HDR10، إلى جانب قارئ بصمة الأصبع في زر جانبي بالهاتف.

ويعمل هاتفي Mi 10T وMi 10T Pro، بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 865هو الأحدث عالميا ، يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وكما يعمل الهاتفان بواجهة المستخدم MIUI 12، المرتكزة على نظام التشغيل Android 10.

ويحتوي هاتفا Mi 10T وMi 10T Pro، على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 وات، يتم شحنها من خلال منفذ من نوع USB-C.

ولعشاق التصوير، يقدم هاتف Mi 10T Pro، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل بمستشعر من سامسونج، مع فتحة عدسة f/1.68، والثانية بدقة 13 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة. أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة.

وبينما يقدم هاتف Mi 10T. كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX682، ويتشارك في مواصفات الكاميرا مع هاتف الـ Pro، ويمكن للهاتفين تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل في كلا الهاتفين مع فتحة عدسة f/2.2.





يتوفر موبايل Mi 10T بسعة 8 + 128 جيجابايت بسعر 6,999 جنيه، بينما يتوفر الإصدار المتميز Mi 10T Pro بسعة 8 + 256جيجابايت بسعر 8399 جنيه.

من جانبه قال ماهر الشهاوى رئيس القطاع التجارى فى شركة الصافى وكيل شاومي فى مصر , إن الهاتف الجديد نعول عليه الكثير فى تحقيق مبيعات كبيرة فى الفئة الفوق متوسطة حيث أن امكانيات الجهاز مع السعر المنافس الغير مسبوق فى السوق المصري وهو الأمر الذى ليس بجديد على شاومي , نتطلع من خلاله الى صدارة سوق المحمول وهو الأمر الذى أصبح واقع حيث تتصدر شاومى الأن صدارة المشهد فى سوق المحمول فى مصر من خلال التنوع الكبير فى الموديلات مع الحفاظ على فكرة القيمة الكبيرة مقابل السعر المعقول وهو مايميز هواتف شاومي

من جانبه قال علاء رمضان مدير عام التسويق الشركة أن هدف الشركة في الربع الأول من عام 2021 أن تصبح رقم 1 في سوق الهواتف الذكية في مصر، وذلك بعد إحتلال شاومي للمركز الثاني في سوق الهواتف الذكية في الربع الثالث لعام 2020 بنسبة 21٪ بالتساوي مع صاحب المركز الأول.







