طبيعة إصابة نجم الزمالك

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
الزمالك
الزمالك
عبد القادر عرابي
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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، تفاصيل إصابة لاعب وسط الفريق، محمد أشرف روقا، لاعب خط وسط الفريق، خلال لقاء طلائع الجيش في كأس مصر.

ونفى المصدر، إصابة روقا بقطع في الرباط الصليبي كما أشيع عبر وسائل الإعلام، عقب انتهاء اللقاء.

وشدد، أن الجهاز الطبي في انتظار الآشعة التي خضع لها اللاعب، للوقوف على مدى الإصابة.

وأضاف: "الأشعة ستحسم بشكل نهائي حجم الإصابة والفترة التي يحتاجها اللاعب للتأهيل".

وخسر الزمالك من طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر 1-3.

وعاد روقا من إعارة مع نادي طلائع الجيش للقلعة البيضاء مرة أخرى، بنهاية الموسم المنصرم.

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نصف نهائي كاس مصر كاس مص اشرف روقا

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