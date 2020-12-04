شركة كورية جنوبية تباشر بإنتاج اللقاح الروسي"سبوتنيك V"

بدأت شركة GL Rapha الكورية الجنوبية، في إنتاج مجموعة تجريبية للقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V". وستباشر الإنتاج التجاري للتصدير اعتبارا من يناير المقبل.

وقال مصدر في الشركة، إن المشاورات جارية بشأن إنتاج أحجام إضافية، وتوسيع جغرافية التصدير.

في نوفمبر الماضي، اتفق صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، مع إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة في كوريا الجنوبية، شركة GL Rapha، على إنتاج اللقاح الروسي المذكور في كوريا الجنوبية للتصدير إلى بلدان أخرى أكثر من 150 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" ستنتج في كوريا الجنوبية للتصدير إلى السوق العالمية.

وقال كيم غي يونغ رئيس قسم العلاقات العامة في الشركة الكورية، إن الشركة تتشاور حاليا مع جميع الجهات ذات العلاقة في البلاد للحصول على جميع الموافقات لإنتاج اللقاح وتخزينه. وأوضح كيم غي يونغ: "لا توجد مشاكل كبيرة، لأن اللقاح ليس مخصصا لكوريا الجنوبية على أي حال. الحجم الكامل المتعاقد عليه حتى الآن مخصص للشرق الأوسط".