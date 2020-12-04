أستاذ أمراض القلب يحذر من السجود بعد الجري (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ أمراض الباطنة والقلب والحالات الحرجة بطب القصر العيني، إن ضغط الدم مرض عالمي قد يُصيب الأطفال، ويتسبب في مضاعفات خطيرة، مشيرًا إلى أن الضغط مشكلة عالمية وليست مصرية، والطفل يمكن أن يُصاب بضغط أولي وتشوهات في القلب.





وأضاف "موافي"، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، والمذاع على قناة "CBC"، الخميس، أن نسبة مرضى الضغط في مصر تتراوح بين 25% و30% وهذه نسبة عالمية وليست في مصر فقط، مشيرًا إلى أن الضغط يؤثر على الجهة اليسرى للقلب، وشبكية العين، وقد يُصيب بجلطات الدم.



