تعرف على موعد كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:51 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

تقام بطولة كأس العالم للأندية النسخة القادمة فى العاصمة القطرية الدوحة بحضور النادي الأهلي بطل أفريقيا ونادي بايرن ميونيخ بطل أوروبا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إقامة نسخة كأس العالم للأندية المقبلة في العاصمة القطرية ‎الدوحة خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير العام القادم.

ومن المقرر أن يشارك نادي بايرن ميونيخ الألماني فى بطولة كأس العالم للأندية المقبلة فى قطر بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيشارك النادي الأهلي كممثل قارة أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف فى نهائي بطولة دروي أبطال أفريقيا.

أخبار تهمك

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 5 ساعات

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 18 ساعة

"كاف" يقرر تعديل موعد السوبر الأفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز ينفي سعيه لإفساد صفقات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. موقف لاعبي ريال مدريد من رحيل زيدان

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 16 ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم