تعرف على موعد كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي





تقام بطولة كأس العالم للأندية النسخة القادمة فى العاصمة القطرية الدوحة بحضور النادي الأهلي بطل أفريقيا ونادي بايرن ميونيخ بطل أوروبا.





وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إقامة نسخة كأس العالم للأندية المقبلة في العاصمة القطرية ‎الدوحة خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير العام القادم.





ومن المقرر أن يشارك نادي بايرن ميونيخ الألماني فى بطولة كأس العالم للأندية المقبلة فى قطر بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا.



