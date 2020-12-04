تعرف على أسباب تراجع نسبة الفقر في مصر (فيديو)

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن أسباب تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ عام 1999-2000 إلى 29% عام 2019-2020 مقابل 32.5% لعام 2017-2018.
وقال بركات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "باختصار" مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح عبر فضائية "المحور"، إن بيانات كثيرة للغاية وفرها مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019-2020 لصالح العديد من الجهات في الدولة.

أضاف أن تراجع معدل الفقر في مصر لمستوى لم يحدث منذ 20 عاما، وذلك نتيجة زيادة الأجور، وإتاحة فرص عمل في السوق المصري، مشيرا إلى أن هناك ارتباط بين الفقر وحجم الأسرة، حيث أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة أصبحت أكثر فقرا.

وتابع، أنه "من بين كل 100 أسرة يصل عدد أفرادها لـ10، هناك 80 أسرة فقيرة، بينما من بين كل 100 أسرة يتراوح عدد أفرادها من 3 إلى 4 فهناك 7 من بينهم فقراء".

ونظم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح الخميس، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019-2020.

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