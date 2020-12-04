لابورتا يطمئن برشلونة بشأن ميسي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:11 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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طمئن لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة الاسباني جماهير النادي الكتالوني على النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي الذي ينتهي عقده خلال الصيف المقبل. 

وقال لابورتا فى تصريحات صحفية:"ليو ميسي هو الخيار الأول بالنسبة لنا، فهو يضمن لك الفوز بكل شيء أيًا كانت الظروف سوف نجدد له"

وأضاف: " ميسي يحدث فرقًا في أي وقت، لكنه مهم أيضًا من الناحية الاقتصادية، يتحدث البعض عن التكاليف في وجوده، لكن بالنسبة لي سينتج الكثير للفريق نظير ذلك".

واختتم: "لدينا اتصال مع ميسي، أعلم أنه يقدرني ونحترم بعضنا البعض، لكننا لم نتحدث عن التجديد بعد، أنا بحاجة إلى السلطة أولًا، لن أتحدث معه عن التجديد إلا عندما أصبح رئيسًا للنادي".

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