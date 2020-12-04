موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:10 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره إشبيلية غدا السبت 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره إشبيلية غدا في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة وربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

بينما ستذاع مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية غدا في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 10 مباريات بينما يتواجد نادي إشبيلية في المركز الخامس برصيد 16 نقطة من أصل 9 مباريات.

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