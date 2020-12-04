الإسماعيلي يقترب من ضم حارس الزمالك









قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسئولي نادي الإسماعيلي اتفق مع نظائرهم في الزمالك في استعارة محمد صبحي حارس الأخير لمدة موسم واحد لتدعيم مركز حراسة المرمى.





وتابع عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "يعقد مسؤولو الإسماعيلي جلسة مع الزمالك من أجل انهاء الاتفاق وتوقيع العقود خلال الساعات المقبلة بعد أن أبدى الحارس موافقة على اللاعب للإسماعيلي".



