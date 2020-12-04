الإسماعيلي يقترب من ضم حارس الزمالك
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:28 ص
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسئولي نادي الإسماعيلي اتفق مع نظائرهم في الزمالك في استعارة محمد صبحي حارس الأخير لمدة موسم واحد لتدعيم مركز حراسة المرمى.
وتابع عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "يعقد مسؤولو الإسماعيلي جلسة مع الزمالك من أجل انهاء الاتفاق وتوقيع العقود خلال الساعات المقبلة بعد أن أبدى الحارس موافقة على اللاعب للإسماعيلي".
ويذكر أن الزمالك خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي وخرج من دور نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.