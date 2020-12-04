الإسماعيلي يقترب من ضم حارس الزمالك

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسئولي نادي الإسماعيلي اتفق مع نظائرهم في الزمالك في استعارة محمد صبحي حارس الأخير لمدة موسم واحد لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وتابع عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "يعقد مسؤولو الإسماعيلي جلسة مع الزمالك من أجل انهاء الاتفاق وتوقيع العقود خلال الساعات المقبلة بعد أن أبدى الحارس موافقة على اللاعب للإسماعيلي".

ويذكر أن الزمالك خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي وخرج من دور نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.

أخبار تهمك

كارتيرون يقود مفاوضات التعاون السعودي لضم نجم وسط الزمالك

منذ 38 دقيقة

مفاجأة.. موقف لاعبي ريال مدريد من رحيل زيدان

منذ ساعتين و 43 دقيقة

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 14 ساعة

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

"كاف" يقرر تعديل موعد السوبر الأفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز ينفي سعيه لإفساد صفقات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم