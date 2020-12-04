أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم









بات مصير السوبر الإفريقي مهدد بشكل كبير، الذي من المقرر أن يجمع بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، ونهضة بركان المغربي الحاصل على بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





وأشار كتابي الحسين المتحدث الرسمي لنادي نهضة بركان المغربي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج اللعيب الذي يذاع على قناة MBC مصر، إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لم يحدد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والفريق المغربي، حتى الآن.



