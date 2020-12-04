اليوم.. العرض العالمي الأول لفيلم "حظر تجول" لإلهام شاهين وأمينة خليل

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم في تمام التاسعة مساءً فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، في عرضه العالمي الأول، وذلك بحضور صناعه ونجومه، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.





الفيلم يشارك في المسابقة الدولية للمهرجان بنسخته الـ42، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول "فاتن" التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها "ليلى" غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من "فاتن" للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراع ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.



