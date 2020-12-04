إلهام شاهين: بكيت لحظة عقد قران أخويا أمير

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها اشترطت على شقيقها أمير بمجرد أن قرر وزوجته منة جاب الله الزواج أن يكون حفل الزفاف خلال أسبوع،





وأكدت خلال لقائها مع شقيقها ببرنامج "معكم"، التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويعرض على قناةCBC: أنا بكيت أوي فى لحظة كتب الكتاب.





وأضافت شاهين قائلة: " أنا دايما كنت مستنية اللحظة، دي وفى يوم زفافه وجدت أصدقائى بجانبي".





وأشارت إلى أن هالة صدقى حضرت قبل الزفاف بيوم وكانت يسرا ومنة شلبى وليلي علوى أول الحضور.











