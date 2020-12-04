تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يحتل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، صدارة ترتيب هدافي الكالتشيو الإيطالي برصيد عشرة أهداف، حيث سجل هدفين في مواجهة الروسونيري أمام نابولي مساء أمس، والتي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف دون رد.

ويحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني في الترتيب بعد مرور 8 جولات، حيث قاد يوفنتوس للفوز على كالياري بهدفين دون رد.

ويذكر أن قد توج تشيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو، في النسخة الماضي بجائزة هداف الدوري الإيطالي.


وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم كالآتي:-



1 – زلاتان إبراهيموفيتش  10 أهداف

2 – كريستيانو رونالدو  8 أهداف

3 – روميلو لوكاكو  7 أهداف

4 – أندريا بيلوتي  6 أهداف

5 – جواو بيدرو  5 أهداف

6 – جيوفاني سيميوني  5 أهداف

7 – لاوتارو مارتينيز 5 أهداف

8 – هنريك مخيتاريان  5 أهداف

9 – فرانشيسكو كابوتو  5 أهداف

10 – أليخاندرو جوميز  4 أهداف

11 – جايتانو كاستروفيلي  4 أهداف

12 – هيرفينج لوزانو  4 أهداف

13 – جوردان فيرتوت  4 أهداف

14 – لويس موريل  4 أهداف

15 – فابيو كوالياريلا  4 أهداف

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