بعد 20 عاما.. محافظة القاهرة تزيل سوق التونسي بحي الخليفة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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انتهت محافظة القاهرة من أعمال إزالة سوق التونسي القديم بحي الخليفة، ونقل الباعة للسوق الجديد بحي البساتين.

وأكدت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم الانتهاء من أعمال الازالة بالكامل، مشددة على رفع اى مخالفات نتجت عن الإزالة وتمهيد الطرق.

وطالبت بمتابعة حالة النظافة ورفع كفاءة الطريق المؤدي إلى السوق الجديد لتيسير ولسهولة وصول المواطنين للسوق الجديد وتشجيعهم على الإقبال عليه كما كان فى السابق.

وأشارت إلى أن الباعة كانوا موجودين بسوق التونسي منذ أكثر من 20 عاما ورفضوا الانتقال إلى مكان آخر، حيث كان المقرر نقلهم إلى سوق 15 مايو.

يذكر أن السوق الذي تم إزالته كان يقع على مساحة شاسعة، تتوسطها 3 شوارع رئيسية يمتد طولها لحوالى 2000 متر، وعرض مماثل تبدأ من كوبري التونسي حتى خلف مجزر البساتين الآلى وداخل مقابر التونسي، وبها مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة بصورة عشوائية.

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