أيمن حمزة: المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء تقدم 17 خدمة للمواطن (فيديو)
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:19 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن استعداد الوزارة لإطلاق المنصة الإلكترونية للخدمات الأربعاء المقبل، يأتي في إطار التحول الرقمي، الذي يساعد على سرعة تقديم الخدمة، إضافة إلى أنه يساعد على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
وتابع "حمزة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، الفضائية، أن المنصة ستقدم 17 خدمة للمواطن منها التحول من ممارسة لعداد كودي أو التقدم للحصول على أي خدمات من خلال المنصة، ومن الممكن دفع الفاتورة من خلال كود السداد الالكتروني المكتوب على الفاتورة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن أي مواطن يستطيع تقديم الشكاوي من خلال الخط الساخن 121، أو من خلال تطبيق خاص بتقديم الشكاوى أو من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
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