وزيرة التخطيط: الفقر انخفض في كل مكان (فيديو)

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:37 ص
أمنية فوزي
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قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه كلما تحسن مستوى الأسرة كلما انخفض الإنفاق على التغذية، وتم إنفاق هذه الأموال على التعليم والصحة والثقافة.

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هذا يؤدي إلى انخفاض مستوى التضخم، لافتًة إلى أن التضخم يعني أن هناك طلبًا ولكن هناك عرضًا متزايدًا.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى تحسين القوة الشرائية، لافتة إلى أنه كان هناك أبحاث استثنائية من قبل التعبئة والإحصاء في ظل أزمة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه يتم إجراء هذه الأبحاث كل عامين.

ولفتت إلى أن الفقر كان في زيادة مستمرة في مصر منذ عام 1999، مشيرة إلى أنهم يعملون أكثر من أجل انخفاض معدلات الفقر أكثر، مؤكدة أن الفقر انخفض في كل مكان.

بيانات جديدة عن الصادرات المصرية
في سياق منفصل، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن قيمة صادرات مصر لمختلف دول العالم خلال 10 سنوات وصلت إلى نحو 276.6 مليار دولار.

وذكر الجهاز أن صادرات مصر سجلت 27.3 مليار دولار خلال عام 2010 مقابل 31،6 مليار دولار خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 15.6 %، وانخفضت في العام التالي لتسجل 30.6 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3% عن عام 2011، واستمرت في الانخفاض خلال عام 2013 مسجلة 29 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 5.3% عن العام السابق عليه.

وبلغت الصادرات المصرية 27.5 مليار دولار خلال عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 5.1% عن عام 2013، وسجلت 22 مليار دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2 % عن عام 2014.

وارتفعت الصادرات خلال 2016 لتسجل 22.5 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.3% عن عام 2015، وسجلت 26.3 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8% عن العام السابق عليه، وبلغت 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5% عن عام 2017، وسجلت 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1% عن عام 2018.

وسجل متوسط قيمة صادرات مصر لمختلف دول العالم في الشهر 2،5 مليار دولار خلال عام 2019، وفي اليوم 84،2 مليون دولار، وفي الساعة 3،5 مليون دولار، وفي الدقيقة 58،5 ألف دولار، وفقًا لجهاز الإحصاء.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بقائمة الدول العشر الأعلى استيرادًا من مصر خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2020، والتي بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.1 مليار دولار، تليها تركيا 1.04 مليار دولار، ثم السعودية 1.02 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 967.9 مليون دولار.

وبحسب البيان جاءت إيطاليا خامسة بقيمة 900.2 مليون دولار، ثم الهند 757.1 مليون دولار، ثم كندا 566.2 مليون دولار، ثم إسبانيا 560.1 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 476.1 مليون دولار، وأخيرًا اليونان 421.9 مليون دولار.

وجاءت منتجات البترول على رأس قائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2020، والتي سجلت صادراتها 978.6 مليون دولار، تليها الأسمدة 953.2 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة 843.8 مليون دولار، ثم البترول الخام 727.2 مليون دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية 538.2 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من العجائن والمحضرات الغذائية 479.7 مليون دولار، ثم الفواكه الطازجة 415.3 مليون دولار، ثم برتقال طازج بقيمة 294.5 مليون دولار، ثم بطاطس بقيمة 221.5 مليون دولار، وأخيرًا سجاد وكليم 191.5 مليون دولار.

وبحسب البيان قدمت الدولة 33.1 مليار جنيه دعمًا لتنشيط الصادرات خلال 10 سنوات وكذا 5.1 مليار جنيه دعمًا للإنتاج الصناعي وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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