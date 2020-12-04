تواضروس: أنا تلميذ في مدرسة البابا شنودة (فيديو)

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:30 ص
هدى عبدالرازق
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قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يسير على نهج البابا شنودة وتلميذ في مدرسة البابا شنودة. 

وأضاف "تواضروس"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أنه تعلم من البابا شنودة كل شيء ولكن البعض يحتاج نسخة وهذ أمر غير منطقي.

وتابع بطريرك الكرازة المرقسية، أنه لا يجيد التمثيل وله شخصيته في الإدارة وأنه راض حتى الآن عن فترة تواجده في منصب البطريرك.

وأشار، إلى أنه يحن إلى والدته وشقيقته الصغرى التي توفيت منذ 12 عاما، ويحن إلى الفترة التي كان بها راهبًا وكانت فترة هادئة وكان يستطيع التحكم في وقته حينها.

وكشف أن شقيقته الصغيرة التي توفيت كانت بمثابة ابنته، وكان بينه وبينها روابط، مضيفا أن والدته ترملت منذ سن 33 عاما، وتعلمت في مدرسة الدير، وأشقاءه ثلاثة، واهتمت بهم جيدا.

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