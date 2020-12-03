ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل





يسعي نادى الزمالك لحسم قائمة الفريق قبل غلق باب القيد بالتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





واقترب المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو من الرحيل عن صفوف نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما لم يظهر بالشكل الأمثل مع القلعة البيضاء، بالإضافة إلى عدم قيده في قائمة الفريق الأبيض للموسم الجديد.





كما اقترب أيضًا عمر السعيد مهاجم الفريق من الرحيل بعدما خرج من حسابات جايمي باتشيكو المدير الفنى لنادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة.





يذكر أن الزمالك تعاقد اليوم مع أمير عادل والتونسي حمزة المثلوثي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .





وكان الزمالك قد خسر لقب دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي ثم خرج من الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر من طلائع الجيش.



