الطب البيطري بالبحر الأحمر تطهير وتعقيم جميع الجهات الحكومية والغير حكومية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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تعمل مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمديريات الخدميه ومنها مديرية الأوقاف والازهر والتربية والتعليم فى وضع خطه وجدول زمني لرش وتطهير جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والاسواق وذلك في اطار حملة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اي تداعيات محتمله لانتشار فيروس كورونا المستجد.



ومن جانبه قال الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري، أنه تم العمل الفعلى فى المرحلة الثانية من عمليات التطهير والتعقيم لجميع الجهات الحكومية والغير حكومية، منعًا من انتشار جائحة فيروس كورونا وذلك تاكيدا على قرار رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات رئيس هيئة الخدمات البيطرية، وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر.



وأضاف مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية، أنه تم عقد ندوات ارشاديه في المجازر والاسواق والمدارس وذلك لتوعيه المواطنين واتخاذ الاجراءات الاحترازيه لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنه تم رش وتطهير ٣٩ مدرسة و٤٤ مسجد وثلاثون محل بيع طيور و١٥ محل جزاره و١٥محل بيع اسماك ومجمدات وسوبر ماركت بالاضافة الي رش وتطهير اكثرمن ٥٠ مصلحة حكومية وغير حكومية.



