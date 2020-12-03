البابا تواضروس: مسئولية البابا البطريرك ضخمة جدًا (فيديو)

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مسئولية البابا البطريرك ضخمة جدا.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مسئوليات البابا البطريريك يتم تحديدها يوم ترسيمه، ويكون مسئولا عن كل شخص من الرعية قائلا: "يكفي أن يقال لك أنه يطلب دم الرعية منك".



وأشار البابا تواضروس إلى أن الكنيسة المصرية هي الأكبر في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الكنيسة في مصر كبيرة وقديمة وذات تاريخ عريق.



وتابع أنه تم اختيار الطفل الذي سيقوم بسحب القرعة لاختيار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعرف أن اسمه بيشوي وكانت بمثابة بشارة لاختياره باعتباره من دير الأنبا بيشوي.



