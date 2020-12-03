وزير ليبي سابق: البرلمان سينتهي حال لم يتفق النواب على توحيده

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علق وزير الصحة الليبي السابق الدكتور رضا عوكلي، على فشل جولة الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة في تونس، مؤكدًا أن الفشل عاد ليلقي بظلاله على فرص الحوار بين أعضاء البرلمان في مدينة غدامس، موضحًا أن البرلمان سينتهي حال لم يتفق النواب على توحيده.



وأضاف عوكلي، في تصريحات لقناة الغد، أن الجلسات ما هي إلا جلسات تشاورية، خاصة بعد جلية طنجة بالمغرب، وكان بصفة عاجلة لأعضاء البرلمان الليبي، مشيرًا إلى أن البرلمان الليبي الآن اصبح يشعر بالخطر وسحب البساط من تحت قديمه، منهم الأعضاء بالبرلمان، مؤكدًا أن الأمم المتحدة لم تعترف بالحوار الذي جرى بتونس، حيث لم يحقق المرجو منه، في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية الليبة 24 ديسمبر 2021.



وأشار الوزير الليبي السابق، إلى استمرار اللقاء التشاورية، عبر الإنترنت، للوصول إلى صياغة أفضل وتسمية الأعضاء بالحكومة الجديدة، في ظل الضغوط الكبيرة للمجالس التنفيذية.



