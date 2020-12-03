الصوت والضوء تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة باحتفالية في معبد الكرنك
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:06 م
طاهر الحساني
Advertisements
أقامت شركة مصر للصوت والضوء، اليوم الخميس، احتفالًا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك باستضافة كافة ذوي القدرات الخاصة مجانًا لعرض الصوت والضوء باللغة العربية بمعابد الكرنك بالأقصر.
وحضر الاحتفال الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزائم سكرتير مساعد محافظة الأقصر نائبًا عن محافظ الأقصر، وحاتم محمد الصغير مدير عام الصوت والضوء بالكرنك، والدكتور مصطفي الصغير مدير عام الكرنك والمشرف العام علي طريق الكباش، وأحمد أبو عارف ممثلًا عن التربية الخاصة، ومحمد رمضان مدير عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي.
ومن جانبه، أوضح حاتم الصغير، أنه للسنة الثالثة علي التوالي تنظم شركة مصر للصوت والضوء برئاسة محمد عبد العزيز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، احتفالاتها باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عروض الصوت والضوء في مناطق الكرنك والهرم وادفو وفيلة وأبو سمبل.