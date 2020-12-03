الصوت والضوء تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة باحتفالية في معبد الكرنك

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أقامت شركة مصر للصوت والضوء، اليوم الخميس، احتفالًا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك باستضافة كافة ذوي القدرات الخاصة مجانًا لعرض الصوت والضوء باللغة العربية بمعابد الكرنك بالأقصر.



وحضر الاحتفال الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزائم سكرتير مساعد محافظة الأقصر نائبًا عن محافظ الأقصر، وحاتم محمد الصغير مدير عام الصوت والضوء بالكرنك، والدكتور مصطفي الصغير مدير عام الكرنك والمشرف العام علي طريق الكباش، وأحمد أبو عارف ممثلًا عن التربية الخاصة، ومحمد رمضان مدير عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي.



ومن جانبه، أوضح حاتم الصغير، أنه للسنة الثالثة علي التوالي تنظم شركة مصر للصوت والضوء برئاسة محمد عبد العزيز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، احتفالاتها باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عروض الصوت والضوء في مناطق الكرنك والهرم وادفو وفيلة وأبو سمبل.