رفع حظر إقامة المباريات في أرمينيا وأذربيجان

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:01 م
يويفا
يويفا
وكالات
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سمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بإقامة المباريات في أرمينيا وأذربيجان بعد اتفاق بين الطرفين.

وأعلن "يويفا" خلال اجتماع المجلس عبر الفيديو كونفرانس عن قراره بإنهاء الحظر المفروض منذ 20 أكتوبر الماضي أنه بتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار وبوضع جميع الظروف الحالية في الاعتبار أصبحت جميع الشروط مستوفاه الآن لإقامة مباريات "يويفا" في كلا البلدين.

وفي خضم الأزمة وفي ظل حالة انعدام الأمن في إقليم ناجورنو كاراباخ، كان "يويفا" قرر تعليق جميع المباريات في كلا البلدين -سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات- حتى إشعار آخر.

وجاء قرار "يويفا" هذا بعد نقل مباراة من بالتصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي واثنتين أخريين بدوري الأمم الأوروبية إلى ملاعب محايدة.

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