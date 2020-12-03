البابا تواضروس: "لم أرغب أن أكون بطريركا.. لهذا السبب" (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال البابا تواضروس، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن يوم القرعة الهيكلية لاختيار البطريرك كان يوما صعبا، ولم يحضره، حيث كان في الدير.

وأشار "البابا تواضروس"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى انه كان يصلي حتى لا يكون البطريرك، معلقا: "لم اكن راغبا.. ووالدتي كانت تقولي ياريت يا ابني بلاش"، لافتا إلى أن الأمر كان مسئولية كبيرة، كما أنه لم يكن يعيش في القاهرة.

وأضاف بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه كان يأتي القاهرة مرة واحدة في السنة، متابعا: "كنت مرتاح جدا في خدمتي، ومبسوط جدا".

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