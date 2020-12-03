أسعار الذهب تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
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استمرت أسعار الذهب في الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي مع خسائر الدولار الأمريكي.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر مع تراجع الورقة الخضراء لأدنى مستوى في عامين ونصف، لكن ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جعل مكاسب الذهب محدودة.

وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

فيما يترقب المستثمرون تطورات صفقة التحفيز الأمريكية حيث قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه رأى بوادر تبعث أمل تجاه إبرام الكونجرس صفقة تحفيز لمواجهة فيروس كورونا قبل نهاية العام.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.6 بالمائة، أو ما يعادل 10.90 دولار، ليصل إلى مستوى 1841.10 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1838.20 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 90.74.

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