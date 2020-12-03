غزل شبين يتعاقد مع لاعب قويسنا استعداداً للموسم الجديد

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حصل الفريق الكروي الأول بغزل شبين على توقيع اللاعب أحمد سعد لطفي، جناح مهاجم أندية مليج والبداري وقويسنا السابق، لتدعيم صفوفة، قبل إنطلاق الموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

ويعد سعد من مواليد 1994 ولعب من قبل في صفوف أندية مليج والبدراي بأسيوط، وقويسنا، قبل التوقيع للغزل لمدة ثلاث مواسم، في صفقة إنتقال حر، في حضور الجهاز الفني، وإداري الفريق رضا سعيد.

وسبق للفريق الغزلاوي التعاقد مع أكثر من لاعب مؤخراً وهم،

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