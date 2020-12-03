غزل شبين يضم مهاجم صيد المحلة استعداداً للقسم الثالث

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
حصل الفريق الكروي الأول بنادي غزل شبين على توقيع اللاعب علاء السعيد، مهاجم فريق صيد المحلة السابق، لتدعيم صفوفة، استعداداً للموسم الجديد من منافسات مسابقة دوري القسم الثالث.

وقام اللاعب بالتوقيع للغزل في حضور الجهاز الفني بقيادة شريف رضا، وإداري الفريق رضا سعيد، وذلك لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر.

وسبق للغزل ضم أكثر من لاعب منذ بداية فترة القيد الحالية، وهم محمود الجابري، حارس مصر للتأمين، ومحمد أبو علي، حارس كوم حماده وبدر والدخان، ومصطفى سالم ريشه مدافع الشمس، ومؤمن قصري مهاجم صيد المحلة، وتجديد التعاقد مع أحمد قاسم ومصطفى كولا، وإسلام رمضان ظهير أيمن المالية، وأحمد يحي لاعب وسط ميت خاقان، ومحمود أنور براني ظهير أيسر الزمالك والإتصالات.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ حوالي 7 ساعات

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ ساعة الا ربع

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة قوية من مدير التعاقدات بالأهلي: "استقيموا يرحمكم الله"

منذ ساعة الا ربع

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

قبل تسليم الولاية لـ "بايدن".. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من دونالد ترامب

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن إنشاء الجامعات الأهلية

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

06:30 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم