صراع العمالقة.. أمريكا تشكك في قدرة لقاح فايزر البريطاني ضد كورونا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أن بريطانيا لم تدرس البيانات عن كثب كما فعلت الولايات المتحدة عندما وافقت على لقاح فيروس كورونا من تركيب شركتي بيونتيك الألمانية، وفايزر الأمريكية.

 

وقال لشبكة "فوكس نيوز"، حسبما نقلت عنه شبكة "روسيا اليوم": "لم تفعل المملكة المتحدة ذلك بعناية.. لقد مر على ذلك يومان"، مشيرا إلى أن مثل هذا التسرع "ليس بالأمر المهم".

 

وأشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، تقوم بـ"الشيء الصحيح، لأنه مع الكثير من التسرع والسطحية، لن يرغب الناس في الحصول على التطعيم".

 

وتابع: "الإدارة تقوم بفحص البيانات للتأكد من أن اللقاح آمن وفعال لمواطني الولايات المتحدة".

 

من جهته، علق وزير التعليم البريطاني غافين ويليامسون على انتقادات فاوتشي: "لدينا أفضل المنظمين الطبيين في العالم، وهم بالفعل قادة العالم في هذا المجال، مع أفضل علماء العالم في هذا البلد. أثق تماما بهم، إذا قالوا.. إن اللقاح آمن وجاهز للاستخدام".

 

وصادقت بريطانيا الأربعاء كأول دولة على لقاح لفيروس كورونا من شركتي "فايزر وبيونتيك"، الأمر الذي سيوفر اللقاح في جميع أنحاء المملكة خلال الأسبوع المقبل.

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