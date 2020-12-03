بعد الخسارة من الأهلي.. حسام حسن يطلب ضم مهاجم "سوبر"

يخطط حسام حسن المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإتحاد السكندري، للتعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية داخل مصر.





حسام حسن يطلب ضم مهاجم قوي





طلب حسام حسن من محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بنادي «زعيم الثغر» بضم مهاجم إفريقي سوبر في الميركاتو الصيفي الجاري داخل مصر.





من جانبه كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد السكندري أن مجلس إدارة الأخير، يفاوض عددا من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة لعرضهم على حسام حسن مدرب زعيم الثغر لاختيار أحدهم.





وكان المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك السابق، قد رفض عرضا مقدما من الإتحاد السكندري، بسبب رغبته في عدم اللعب في الدوري المصري.





وكان الاتحاد السكندري خسر من الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليودع بطولة كأس مصر من دور نصف النهائي.



