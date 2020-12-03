استشاري: "شفط الدهون فوق الـ120 كيلو مش هيفرق في الوزن أو الشكل" (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة بطب عين شمس، إن جراحات السمنة المفرطة مثل تحويل مسار المعدة او تكميم المعدة تهدف لإنقاص الوزن، وعلاج الامراض المصاحبة للسمنة المفرطة المرضية، خاصة لمن يزيد وزنه عن 90 كيلو.

وتابع "صبري"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، ان علاج السمنة في بطن البطن يكون من خلال خفض السمنة بشكل موضوعي من خلال شفط الدهون، ويتم إعداد هذا الإجراء لمن يزيد وزنه عن 100 كيلو، معقبًا: "شفط الدهون فوق الـ120 كيلو مش هيفرق في الوزن او الشكل".

وأشار إلى أن الطبيب وحده هو القادر على تحديد الإجراء الجراحي لخفض السمنة، لان البعض لا يمكن أجراء له تحويل المسار، خاصة إذا كان من صغار السن، وإذا كان مدمن تناول الحلويات، فعملية تكميم المعدة لا تصلح له، وفي هذه الحالة من الافضل إجراء له عملية تحويل المسار.

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