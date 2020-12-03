قبل تسليم الولاية لـ "بايدن".. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من دونالد ترامب

قبل شهر من تسليم الولاية إلى جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ومن جانبه، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الامريكي "دونالد ترامب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاتصال تناول تبادل الرؤي والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس ترامب علي قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الولايات المتحدة ومصر، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.

ومن جانبه، عبر السيد الرئيس خلال الاتصال عن امتنانه وتقديره لجهود واسهامات الرئيس ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، متمنياً سيادته كل خير ورخاء للولايات المتحدة الامريكية وشعبها الصديق، كما أكد السيد الرئيس علي استمرار مصر في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين وذلك في اطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.