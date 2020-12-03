عاجل.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ترامب

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت فضائية"إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتناول الاتصال تبادل الرؤى والتقدير تجاه عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. 

وأعرب الرئيس السيسي، عن امتنانه وتقديره لجهود الرئيس ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين. 

وأكد السيسي، على استمرار مصر في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. 

وأكد ترامب، على قيمة الشراكة بين البلدين، والتعاون البناء في تعزيز الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.

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