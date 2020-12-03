كريم عفيفي يستعد قريبًا للمحكمة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
بدا الفنان الشاب كريم عفيفي التحضير لدوره في الفيلم الجديد "المحكمة" مع المخرج محمد أمين والسيناريست أحمد عبد الله والمنتج احمد السبكي، ويشهد الفيلم العديد من المفاجأت التي يتكتم عليها فريق العمل بالكامل.


ويقوم المخرج محمد امين، بعمل الترتيبات النهائية الفيلم استعدادا لانطلاق التصوير قريبا ويصور حاليا كريم عفيفي دوره في مسلسل نجيب زاهي كركش والذي يجمعه للمرة الاولي بالنجم الكبير يحيي الفخراني والسيناريست عبد الرحيم كمال والمخرج شادي الفخراني ويشارك في المسلسل نخبة كبيرة من النجوم".


وينافس العمل في السباق الرمضاني المقبل؛ وعلي جانب اخر عاد كريم عفيفي للوقوف علي خشبة المسرح من جديد بعد فترة استراحة حيث تم استئناف مسرحية علاء الدين والتي يشارك فيها كريم مع احمد عز وتارا عماد وسامي مغاوري ومن اخراج مجدي الهواري.

أخبار تهمك

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة قوية من مدير التعاقدات بالأهلي: "استقيموا يرحمكم الله"

منذ نصف ساعة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 5 ساعات

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 8 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ 33 دقيقة

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن إنشاء الجامعات الأهلية

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

06:30 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم